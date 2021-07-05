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Собянин открыл в столичном Гостином дворе один из крупнейших в Европе пунктов вакцинации от COVID-19

фото ЗакС политика Собянин открыл в столичном Гостином дворе один из крупнейших в Европе пунктов вакцинации от COVID-19

Столичный мэр Сергей Собянин побывал на открытии самого крупного в Москве и одного из крупнейших в Европе центров вакцинации граждан от коронавируса. О том, как прошло мероприятие, управленец отчитался у себя в блоге.

Собянин напомнил, что на сегодняшний день в Москве начали прививочный цикл уже 3 млн местных жителей. Всего для жителей столицы открыты более 300 мест, где можно получить "антивирусный" укол.

"Небольшие помещения в ГУМе уже не вмещают желающих. Невозможно обеспечить и социальную дистанцию. Поэтому вместо них мы открыли в Гостином дворе новый центр вакцинации – самый крупный в Москве и один из крупнейших в Европе. Он сможет принимать до 50 человек одновременно и обеспечит вакцинацию до 6 тысяч человек в сутки", - отчитался Собянин.

Москва, добавим, ежедневно лидирует по суточному приросту COVID-заболевших: с начала пандемии в городе инфицировались более 1,39 млн граждан.

Фото: личный сайт Сергея Собянина

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