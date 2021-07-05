Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Меньшова

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Владимира Меньшова, сообщили в Смольном.

Беглов назвал Меньшова выдающимся режиссером, актером и сценаристом. Он отметил, что Меньшов "оставил яркий след в истории отечественного и мирового кинематографа", и его "замечательные, по-настоящему народные фильмы знают и любят миллионы людей".

Беглов заявил, что Меньшов "поднимал важные социальные темы, создавал жизнеутверждающие кинокартины, созвучные времени и находящие живой отклик в сердцах современников", и его отличала "активная общественная позиция".

Владимир Меньшов умер 5 июля на 82-м году жизни от последствий коронавируса.