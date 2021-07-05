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Новости 15:03

"Гражданская платформа" не будет выдвигаться в ЗакС Петербурга

фото ЗакС политика "Гражданская платформа" не будет выдвигаться в ЗакС Петербурга

Партия "Гражданская платформа" не станет участвовать в выборах в Законодательное собрание Петербурга в 2021 году. Партия сконцентрируется на выборах в Государственную думу, сообщил ЗАКС.Ру секретарь ее регионального отделения Александр Габитов. 

Съезд "Гражданской платформы" состоялся 3 июля в Москве.  На нем были утверждены кандидаты в депутаты Государственной думы. В общефедеральном списке оказалось трое претендентов: председатель регионального политкомитета "Гражданской платформы" Рифат Шайхутдинов, его заместитель Сергей Малицкий и секретарь комитета Валерий Вакарюк. 

Сейчас в Государственной думе партию представляет лишь Шайхутдинов, победивший на выборах в 2016 году в республике Башкортостан. 

На выборах в Заксобрание Петербурга 2016 года от "Гражданской платформы" выдвигался Руслан Тихомиров, бывший глава МО "Поселок Шушары", но в регистрации ему было отказано.

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