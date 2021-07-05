"Гражданская платформа" не будет выдвигаться в ЗакС Петербурга

Партия "Гражданская платформа" не станет участвовать в выборах в Законодательное собрание Петербурга в 2021 году. Партия сконцентрируется на выборах в Государственную думу, сообщил ЗАКС.Ру секретарь ее регионального отделения Александр Габитов.

Съезд "Гражданской платформы" состоялся 3 июля в Москве. На нем были утверждены кандидаты в депутаты Государственной думы. В общефедеральном списке оказалось трое претендентов: председатель регионального политкомитета "Гражданской платформы" Рифат Шайхутдинов, его заместитель Сергей Малицкий и секретарь комитета Валерий Вакарюк.

Сейчас в Государственной думе партию представляет лишь Шайхутдинов, победивший на выборах в 2016 году в республике Башкортостан.

На выборах в Заксобрание Петербурга 2016 года от "Гражданской платформы" выдвигался Руслан Тихомиров, бывший глава МО "Поселок Шушары", но в регистрации ему было отказано.