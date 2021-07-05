"Фонтанка": Вице-губернатор Эргашев досрочно вернулся на работу из отпуска

Вице-губернатор Петербурга по здравоохранению Олег Эргашев досрочно вернулся на работу в Смольный, пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на источники.

По словам собеседника издания, с вице-губернатора Александра Бельского сняли обязанности по сфере здравоохранения, "так как Эргашев вышел из отпуска". Официального подтверждения информации пока нет.

Напомним, в середине июня Эргашев ушел в отпуск на месяц. Случилось это на фоне роста заболеваемости COVID-19 в Петербурге: тогда ежедневно регистрировалось по 800-900 новых случаев заражения, к 5 июля этот показатель вырос до 1,8 тысяч. Источники предполагали, что чиновник может уже не вернуться на работу, но подтверждения эта информация не нашла.