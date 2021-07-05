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Новости 16:45

Экс-координатора штаба Навального* в Кемерово арестовали перед приездом Путина

фото ЗакС политика Экс-координатора штаба Навального* в Кемерово арестовали перед приездом Путина

Бывшего координатора кемеровского штаба Алексея Навального* Станислава Калиниченко отправили под 10-суточный административный арест, оповестил "МБХ медиа" его адвокат Сергей Чувичкин.

Калиниченко вменили статью о неуплате средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей (ст.5.35.1 КоАП).

Перед этим его задержали: полиция скрутила его прямо на пешеходном переходе.

Напомним, завтра, 6 июля, в Кемерово приедет Владимир Путина. По плану, он должен возложить цветы к монументу "Память шахтерам", посетить городское президентское кадетское училище и строящийся культурно-образовательный комплекс Сибирского кластера искусств.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена
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