Скончался генеральный консул Турции в Петербурге Мехмет Ферхан Йорулмаз

Ушёл из жизни генеральный консул Турции в Петербурге Мехмет Ферхан Йорулмаз, известил руководитель Министерства иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.

"К сожалению, с нами не стало генерального консула в Санкт-Петербурге Мехмета Ферхана. Я выражаю соболезнования его семье", - поделился глава турецкого МИД у себя в Twitter.

Дипломат скончался от последствий коронавирусной инфекции, уточнили РИА "Новости" в посольстве.

Добавим также, сегодня стало известно о смерти знаменитого советского и российского режиссёра Владимира Меньшова, а также петербургского ведущего программы "Время" Юрия Петрова.