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Новости 5 июля, 18:56

"Гражданская платформа" утвердила петербургских кандидатов в Госдуму

фото ЗакС политика "Гражданская платформа" утвердила петербургских кандидатов в Госдуму

Кандидатами в Государственную думу на сентябрьских выборах от "Гражданской платформы" по округам Петербурга станут восемь человек, в том числе активистка Илона Ханина, а также опытный политик Дмитрий Румянцев, на счету которого больше 20 кампаний. Их кандидатуры были утверждены на съезде партии 3 июля. 

Юристка Ханина выдвинута по 211-му избирательному округу. Ранее она участвовала в праймериз "Единой России" в петербургский ЗакС по второму избирательному округу. Она набрала 220 голосов - почти на пять тысяч меньше, чем победитель предварительного голосования по этому округу, председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков. Ханина рассказала ЗАКС.Ру, что, разочаровавшись в городском отделении "Единой России", покинула партию. Она пробыла в рядах единороссов меньше года. 

- Я вышла после праймериз. Какое-то удручающее было состояние. Я поняла, что не могу быть членом партии, хотя внутренние мои идеалы и приоритеты не меняются. Я считаю, что партия "Единая Россия" в Петербурге - она другая, - рассказала Ханина. 

После ухода из "Единой России" активистка не готова вступать в другие политические организации из-за испытанного разочарования, но по-прежнему поддерживает Владимира Путина. Говоря о конкурентах по округу, Ханина выделила действующего депутата Государственной думы Михаила Романова, победителя праймериз "Единой России" по 211-му округу. 

По 217-му одномандатному округу выдвинут Дмитрия Румянцева. Это будет его 22-я кампания с 2014 года. До этого он пытал удачу в других регионах: Псковской, Нижегородской и Ленинградской областях, но был избран лишь однажды депутатом собрания депутатов Плюсского района Псковской области в 2017 году. За это время он успел посотрудничать с ЛДПР, "Коммунистами России", Партией Социальной защиты и Партией добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными. На сегодняшний день Румянцев беспартийный. 

Кроме них, партия выдвинет в Госдуму Светлану Калугину в 212-м округе, Даниила Киселева в 213-м, Тимофея Молканова в 214-м, Игоря Маркова в 215-м, Сергeя Иванова в 216-м и Александра Смирнова в 218-м избирательном округе. Всего "Гражданская платформа" представит 246 кандидатов в 41 региональной группе. Еще 61 кандидат пойдет на выборы по одноманатным округам. 

"Гражданской платформой" с 2014 года руководит Рифат Шайхутдинов. Он возглавил партию после ухода ее основателя, бизнесмена Михаила Прохорова. Шайхутдинов - единственный представитель "Гражданской платформы" в Государственной думе. Он возглавит общерегиональный список партии на выборах в Госдуму 19 сентября 2021 года.

Константин Леньков

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