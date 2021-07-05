ЦИК нашел ряд недостатков в документах "Коммунистов России" на выборы в Госдуму

Центризбирком нашел недостатки в документах, которая партия "Коммунисты России" подала для заверения федерального списка кандидатов на выборах в Госдуму, сообщается в Telegram-канале ЦИК.

По словам представителей избиркома, речь идет о "ряде недостатков" и "недостающих сведениях". Партии нужно их предоставить до 18:00 7 июля.

Кроме "Коммунистов России", документы для заверения списков в ЦИК подали ЛДПР, "Родина", КПРФ и "Справедливая Россия — За правду". ЦИК ждет документы от партий до 13 июля.

Выборы в Госдуму, Заксобрание Петербурга и некоторые региональные парламенты назначены на 19 сентября. Их проведут в три дня, с 17 по 19 сентября включительно.