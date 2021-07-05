Выбор "Яблока": Резник, Фатьянова и другие оставшиеся без партийной поддержки

фото пресс-службы партии "Яблоко"

Несистемная оппозиция обрушилась с критикой на партию "Яблоко" после объявления ею списков кандидатов в депутаты Госдуму и парламент Петербурга. За бортом оказались представители штабов Алексея Навального*, известные активисты и действующий депутат ЗакСа Максим Резник. В партии заявили, что все решения о кандидатах были приняты демократическим путем.

Трибуна или издевательство?

"Яблоко" провело свой предвыборный съезд в первые выходные июля. Вечером в субботу состоялось голосование за кандидатов, а на следующий день огласили их имена. Среди представителей партии на думских выборах не оказалось экс-фигуранта "московского дела" Алексея Миняйло и экс-главы столичного штаба Алексея Навального* Олега Степанова, который находится под домашним арестом по "санитарному делу". Их кандидатуры ранее рекомендовало московское отделение "Яблока".

В списках кандидатов оказался бывший исполнительный директор ныне ликвидированной организации "Открытая Россия" Андрей Пивоваров. Он находится в СИЗО города Краснодара по уголовному делу об осуществлении деятельности организации, признанной нежелательной (ст. 284.1 УК РФ), поводом для которого стал репост в Facebook. До ареста Пивоваров вел переговоры с "Яблоком" о своем выдвижении по одному из московских округов. После - написал основателю партии Григорию Явлинскому с просьбой не отказывать ему в своей поддержке. В итоге Пивоварова выдвинули, но третьим номером в территориальной группе в Краснодаре.

Реакция на это решение была неоднозначным. Соратник арестованного оппозиционера Владимир Кара-Мурза прямо на съезде поблагодарил партию.

"Пока я хочу поблагодарить вас и от себя и от имени команды Андрея. Знаете, далеко не всегда бывает, что слова и дела друг с другом не расходятся. Вчера вы своим решением показали, что это именно так. Ваши слова в поддержку политзаключенных подкреплены конкретными делами", - отметил Кара-Мурза.

Находящийся в эмиграции оппозиционер Леонид Волков, напротив, заметил, что место для экс-лидера "Открытой России" досталось непроходное.

"Более издевательского решения в отношении Пивоварова и представить было бы трудно", - написал Волков в Twitter.

Экс-координатор "Открытки" Татьяна Усманова в разговоре с ЗАКС.Ру назвала решение "Яблока" неоднозначным, но, тем не менее, поблагодарила партию за возможность участвовать в предвыборной кампании.

- Это выдвижение мы можем рассматривать как трибуну, рассказать о деле Андрея и других политзаключенных, - считает Усманова. - Совершенно очевидно, что шансов выиграть у нас никаких нет. Я благодарна Явлинскому и всей партии за этот шаг. Выиграть Андрей не сможет, но будет трибуна.

Мнение самого Пивоварова его соратники обещали представить во вторник, 6 июля, после того, как политзаключенного посетит адвокат.

Заместитель председателя "Яблока" и депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский обратил внимание ЗАКС.Ру, что в списке кандидатов от партии оказалось много правозащитников. В частности, от Фрунзенского и Колпинского районов Петербурга партия в последний момент выдвинула члена Правозащитного совета города, сына барда Александра Галича Григория Михнова-Вайтенко. Выдвижение Пивоварова Вишневский также назвал актом поддержки политзаключенных. При этом "яблочник" не считает место оппозиционера в списке заведомо непроходным.

- Никто сейчас не знает, какие места будут проходными. В Краснодарском крае как раз большое число избирателей может голосовать за нас. Список построен так, что любое место может оказаться проходным, - заметил Вишневский.

В ответ на критику Волкова, который назвал список "Яблока" "100% АПшным", петербургский депутат заявил, что слышит подобное уже много лет.

По словам Вишневского, слова о связях партии с администрацией президента достоверны настолько же, насколько и слухи о финансировании из Госдепа.

- Шлосберг, Литвинович, Рыжков, Мандрыкин, ваш покорный слуга, Слабунова, Гнездилов - видимо это всё именно те люди, которые были предложены администрацией президента? - удивился депутат.

Резник сам по себе

Решения "Яблока" по кандидатам в Заксобрание Петербурга тоже вызвали немало недовольства. Свое возможное выдвижение по округу № 21 (муниципалитеты "Купчино", "Гагаринское" и "Звездное") с партией обсуждал депутат ЗакСа Максим Резник, один из наиболее известных оппозиционеров города и один из четырех региональных парламентариев, выступивших в 2020 году против поправок в Конституцию.

Резник состоял в "Яблоке" с 1995 по 2012 года, был председателем ее петербургского отделения. Поводом для его исключения стало обвинение однопартийцев в "фактическом согласии с фальсификациями при подсчете голосов на выборах депутатов" ЗакСа в 2011 году. Резник вину не признал, расценив случившееся как политическую расправу. При этом фракция "Яблока" из шести человек в пятом созыве городского парламента раскололась пополам. В 2016 году Резник переизбрался в ЗакС от Партии роста, с которой разорвал отношения после прихода к власти в Петербурге Александра Беглова. С 2019 году депутат стал сближаться с Навальным, которого знал еще по совместной работе в "Яблоке", и его окружением. В 2020 году начал налаживать связи с бывшими однопартийцами. В Telegram-канале Резника неоднократно появлялись перепосты сообщений Григория Явлинского и других известных "яблочников". Сам он при этом неоднократно заявлял журналистам, что эта партия ему ближе других.

1 июня в эфире "Эха Петербурга" Резник признал, что совершил ошибку в 2011 году:

"Наверное, этот тот факт моей политической биографии, который можно назвать малодушием. У каждого политика есть такие сюжеты в жизни, особенно сейчас, когда принципиальность, твердость и последовательность позиций очень важны в той атмосфере, в которой мы находимся. Дать оценку тому, что происходило, пускай и 10 лет назад – правильно. Я считаю, что допустил ошибку, и в дальнейшем в своей политической деятельности старался подобных ошибок не допускать. Более того, своей деятельностью старался доказывать верность тем принципам, которые всегда отстаивал".

Политик согласился проговорить этот вопрос очно с руководством партии. Разговор, как говорят в "Яблоке", должен был состояться во время выездного заседания федерального бюро "яблочников" 24 июня, куда был приглашен Резник. За шесть дней до этого депутата отправили под домашний арест по делу о 18,2 граммах наркотиков, которые он якобы приобрел для личного пользования.

В итоге, по информации ЗАКС.Ру, именно неразрешенный конфликт 2011-2012 годов стал поводом для отказа бывшему однопартийцу в выдвижении. Команда Резника уже объявила, что он будет собирать подписи и пойдет на выборы самовыдвиженцем. В случае, если ему это удастся, в партии обещают вернуться к обсуждению ситуации в округе.

Хирург вместо активиста

Сбор подписей теперь предстоит и Ирине Фатьяновой, до недавнего времени руководившей петербургским штабом Навального. Она ведет кампанию по выдвижению в ЗакС по округу № 3 (Петроградский район), который в последние годы в городском парламенте представлял его председатель Вячеслав Макаров. Несмотря на то, что связь со штабом "навальнистов" теперь служит основанием для недопуска на выборы, петербургское "Яблоко" давало понять, что не против поддержать Фатьянову. Ее кандидатуру рекомендовало утвердить федеральное бюро, но политкомитет партии решил иначе.

- Я последовательно на всех этапах выступал за выдвижение Фатьяновой, - прокомментировал Вишневский. - У нас демократическая партия, так принимаются решения. Мы в этом схожи со средствами массовой информации. Мы тоже часто бываем недовольны, что СМИ о чем-то не написали или написали не так, как нам бы хотелось. Но нам в голову не пришлось бы их за это осуждать. Партия тоже имеет право сама принимать решения, и далеко не всегда она принимает решения, которые я предлагаю или я поддерживаю.

Кандидатом по третьему округу стала адвокат и правозащитница Ксения Михайлова. Она уже шла в ЗакС от этой территории в 2016 году, заняв второе место с 12,28% голосов. Первым тогда стал Макаров, за которого, согласно официальным данным, проголосовали 71,45%.

Фатьянова призналась ЗАКС.Ру, что решение "Яблока" ее разочаровало. Особенно она сожалеет, что потеряла время, прошедшее с момента объявления выборов в городской парламент. За эти дни потенциальная кандидатка могла бы уведомить Горизбирком о самовыдвижении, открыть избирательный счет и начать собирать подписи горожан.

- Я разочарована тем, что они приняли такое решение, причем в последний момент, при том, что никаких новых обстоятельств не возникло и все было проговорено по мне на берегу, - говорит Фатьянова. - Я реальный кандидат, с большой и эффективной командой, который проделал огромную работу. Впервые за долгое время кто-то дал открытый бой Макарову и его наследию и имеет шанс на победу, пусть даже со всеми рисками. При всем уважении к выбранной ими кандидатке, округ при таком решении просто в подарок остается Макарову.

При этом экс-"навальнистка" заверила ЗАКС.Ру, что сама проголосует на выборах в Госдуму за Вишневского и "Яблоко".

Как и ожидалось, по округу № 7 (Калининский и Красногвардейский районы) "Яблоко" будет представлять проверенный партиец, глава Фонда городского самоуправления "1870" Кирилл Страхов. На выдвижение от этой территории претендовала также бывшая участница "Открытки" Светлана Уткина, утверждавшая, что у нее с "яблочниками" были предварительные договоренности.

Кандидатом в округе № 15 (Фрунзенский, Невский и Красногвардейский районы) стал хирург Алесь Карпенко, сын другого кандидата "Яблока", экс-депутата от КПРФ Юрия Карпенко. Переговоры с партией по выдвижению от этой территории вел активист и создатель паблика "Новости Купчино" Владимир Волохонский. В Twitter Волохонский отметил, что Алеся Карпенко, в отличие от него, мундепа МО № 72, на избирательной территории вообще никто не знает.

- Мы действительно общались с Владимиром Волохонским на эту тему, - подтвердил Вишневский. - Он лично приходил на заседание федерального бюро партии, но по результатам этого обсуждения члены бюро не сочли возможным поддержать его кандидатуру. Они предпочли кандидатуру Карпенко, который тоже был на бюро. Тут выбор был абсолютно честным. Оба были на бюро, оба выступили. Большинство сочло более правильным, особенно в нынешней ситуации, поддержать врача.

Среди прочих кандидатов от "Яблока" двое представлены правозащитниками. Это партийный активист, юрист Юрий Багров, выдвинутый по округу № 5 (Выборгский район) и борец за права инвалидов Никита Сорокин. Он станет кандидатом по округу № 9 (Невский район).

Правозащитной стала и общегородская тройка партии. Под первым номером - Вишневский. Под вторым - региональный уполномоченный по правам человека Александр Шишлов. Третья - сотрудница его аппарата Ольга Штанникова.

*Штабы Навального признаны экстремистскими организациями и запрещены в России.

Сергей Еремеев