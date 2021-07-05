Противники благоустройства берега Ижорки в Стрельне передали в Смольный 600 подписей жителей

Жители Стрельны собрали около 600 подписей против проекта благоустройства территории вдоль реки Ижорки, сообщили в инициативной группе защитников зеленой зоны.

По словам представителей группы, жители требуют, чтобы зеленую зону оставили в покое, ссылаясь на то, что в округе и так много зон отдыха со скамейками и площадок с тренажерами. Их беспокоит планируемая для благоустройства вырубка деревьев. По данным активистов, в порубочном билете указано всего два дерева, остальное - как кустарник, хотя на самом деле деревьев больше. К тому же, утверждают защитники территории, в проекте есть снос несуществующих деревьев.

Всего активисты собрали 603 подписи в защиту зоны вдоль реки Ижорки. 178 подписей они собрали в ходе двух народных сходов. Документы отправлены губернатору Александру Беглову, главе Петродворцового района Дмитрию Попову, в МО "Поселок Стрельна" и администрацию МО. При этом защитники планируют повторно собрать подписи под более подробным подписным листом.