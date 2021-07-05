Диспетчера "Теплосети" приговорили к условному сроку по делу о смерти людей при прорыве трубы

Ленинский суд Петербурга приговорил старшего диспетчера АО "Теплосеть Петербурга" Евгения Емельянова к трем годам условно по делу о прорыве трубы и гибели двух человек в антикафе "Типичный Питер", сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Суд признал виновным Емельянова по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности ведения работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). По версии суда, Емельянов 27 сентября 2018 года дал команду на последовательное закрытие перемычки в НПС ПТО, не проверив давление, вызвав гидроудар. Это привело к разрыву трубы, и, как следствие - подтоплению антикафе и гибели двух человек. Также суд счел, что Емельянов, получив сведения о повреждении, не предпринял мер для того, чтобы кипяток перестал выплескиваться из поврежденного трубопровода.

Емельянов не признал вину. Суд назначил ему три года условно с испытательным сроком три года.