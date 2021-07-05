ТАСС: Татьяна Москалькова госпитализирована с коронавирусом

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заразилась коронавирусом, передает ТАСС со ссылкой на источник в окружении омбудсмена.

По словам источника, Москалькову госпитализировали с диагнозом "коронавирусная инфекция". При том, что она проходит лечение под наблюдением врачей, ее состояние удовлетворительное, отметил собеседник агентства. Он добавил, что работа в аппарате Москальковой ведется по плану.

Москальковой 66 лет, она - омбудсмен с 2016 года. В апреле Госдума одобрила ее переназначение на пятилетний срок.

фото: kremlin.ru