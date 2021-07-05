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Новости 5 июля, 22:08

В Петербурге привились более 958 тысяч человек

фото ЗакС политика В Петербурге привились более 958 тысяч человек

Прививку первым компонентом вакцины от коронавируса на вечер 5 июля в Петербурге сделали 958 354 человека, следует из отчета межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению COVID-19.

915 019 горожан вакцинировали "Спутинком V", 26 531 - "ЭпивакКорона", 16 804 - "Ковивак". 

Привито вторым компонентом вакцин 725 512 петербуржцев.

Среди вакцинированных - 39 982 медицинских работников, 35 514 работников образования, 26 233 силовика и 7 815 социальных работников. 322 867 привитых старше 60 лет. 

За сутки в городе начали работать пять новых пунктов вакцинации: в поликлинике № 3, в КВД № 1, в  Психоневрологическом диспансере №1, в Городских стоматологических поликлиниках № 2 и № 3. Всего в Петербурге 139 стационарных пунктов, где можно сделать прививки и 27 мобильных.

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