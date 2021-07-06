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На главреда "Псковской губернии" написали заявление о даче взятки

фото ЗакС политика На главреда "Псковской губернии" написали заявление о даче взятки

Главный редактор издания "Псковская губерния" Денис Камалягин* рассказал о том, что его денежные переводы нескольким представителям власти были расценены как подкуп. Заявление об уголовном преступлении написал, по данным журналиста, москвич. Собственный статус Камалягину пока не известен.

"Интересно, если я дал взятку, то кто ее взял? Не могу понять, какую услугу я получил взамен. Хотел, чтобы сняли статус иноагента? Так у них не те полномочия", - цитирует его издание "Север.Реалии"**.

В январе он отправил малые суммы губернатору Михаилу Ведерникову, главе администрации Пскова Александру Братчикову и депутату Госдумы Александру Козловскому.

Камалягин был одним из первых граждан, внесенных в реестр СМИ-иноагентов в декабре 2020 года. 

*Минюст внес Дениса Камалягина в реестр СМИ-иностранных агентов

**Минюст внес издание "Север.Реалии" в реестр СМИ-иностранных агентов

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