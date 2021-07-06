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Новости 10:27

Партия Социальной защиты первой отнесла предвыборные документы в Горизбирком

фото ЗакС политика Партия Социальной защиты первой отнесла предвыборные документы в Горизбирком

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию 5 июля передали список кандидатов Партии Социальной защиты по единому избирательному округу Законодательного собрания. 

ПСЗ стала первой из партий, представивших свои предвыборные документы, подтвердили ЗАКС.Ру в Горизбиркоме.

Помимо списка кандидатов это также заверения к нему.

Ранее в ПСЗ объявили, что их первым номером на выборах в ЗакС станет служащий МКУ "Лиговка-Ямская" Виктор Перов. Второй номер у председателя регионального отделения партии Марианны Денисовой. Третья в списке – депутат МО "Народный" Юлия Кудрявцева.

Фото: Санкт-Петербургская избирательная комиссия

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