За год смертность в Петербурге выросла на треть

Петростат выпустил доклад, в котором приводятся показатели рождаемости и смертности в Петербурге с января по апрель 2021 года. За указанный период скончалось 27 027 человек. Из новых цифр следует, что за прошедший год смертность выросла на 31,9% (15,3 человека на 1 тысячу населения вместо 11,6 человека).

"Сокращение численности населения происходило из-за естественной убыли, которая в январе–апреле 2021 года увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2020 года на 7326 человек. Миграционный прирост на 99% компенсировал естественную убыль населения", - говорится в документе.

В абсолютных цифрах за первые четыре месяца года убыль городского населения составила 10240 человек. В городе по состоянию на май проживает 5 млн 384 тысячи человек.