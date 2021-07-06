           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 10:58

Марина Литвинович обжаловала свое исключение из московской ОНК

фото ЗакС политика Марина Литвинович обжаловала свое исключение из московской ОНК

Политик и правозащитница Марина Литвинович оспорила в суде свое исключение из столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), о чем сообщается в Telegram-канале главы организации "Агора" Павла Чикова.

В своем иске женщина указывает, что лишение ее статуса было незаконным, поскольку она не нарушала этического кодекса ОНК и №76-ФЗ ("Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания").

Претензии со стороны коллег к Литвинович совпали по времени с ее активностью в отношении задержанных на несанкционированных акциях протеста в конце января. В ОНК заявляли, что, среди прочего, правозащитница разгласила материалы так называемого "санитарного дела".

Перед решением о своем исключении Литвинович объявила, что, если оно будет принято, то женщина будет баллотироваться в Госдуму. На последнем съезде "Яблоко" выдвинуло ее кандидатуру.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости6 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru