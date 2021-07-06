В РФ побит антирекорд по суточному приросту COVID-смертей: скончались 737 человек

По ситуации на утро 6 июля за сутки коронавирусная инфекция была диагностирована у 23 378 жителей России, проинформировали в оперативном штабе. За всё время с начала пандемии заболевание, по официальным данным, подтвердилось у 5 658 672 граждан РФ.

Отмечается, что 12,1% новых заражённых не имели клинических проявлений болезни. Излечились за сутки 18 411 человек.

При этом побит суточный антирекорд по количеству смертей от COVID-19 - инфекция сгубила 737 пациентов, это пиковое значение с начала пандемии.

Лидирует по уровню заражения традиционно Москва, где выявлено 5 498 случаев инфицирования. За ней идут Московская область (2 536), Петербург (1 869), Нижегородская область (454) и Воронежская область (370).

В Петербурге за сутки от коронавируса скончались 99 пациентов. Ранее в Петростате отчитались о том, что за год смертность в городе выросла почти на 32%.