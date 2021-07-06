На пребывающего в колонии экс-главу Кировской области Белых завели дело о превышении полномочий

Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ) в отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, информирует пресс-служба СК.

Как полагают следователи, в 2015 году Белых, являясь региональным главой, "обеспечил совершение крупной сделки" по заключению договора найма между "Кировской региональной ипотечной корпорацией" и одной из локальных компаний на сумму 320 млн рублей. Согласно контракту, фирма обязалась вернуть деньги с процентами к ноябрю 2016 года.

Белых, утверждают в СК, поручил сторонним юридическим лицам распределить средства для "кратковременного улучшения их финансового положения", а не согласно уставным целям. При этом, указывается в релизе, данные юрлица были заведомо неплатёжеспособными.

Как итог, "Кировской региональной ипотечной корпорации" не был возвращён долг, а с регионального правительства взыскали свыше 220 млн рублей неустоек, соответственно, таким образом, заключили в СК, Белых якобы нанёс ущерб бюджету области.

В 2018 году Белых приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу более 48 млн рублей, признав его виновным в получении взятки в 400 тысяч евро в обмен на покровительство двум кировским компаниям. В одном из интервью он рассказывал, что на выплату присужденного штрафа ему не хватит и целой жизни.