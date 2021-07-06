Суд занял позицию Пригожина, обязав Навального выплатить ему полмиллиона рублей

Городской суд Москвы оставил в силе решение Люблинского райсуда по иску предпринимателя Евгения Пригожина к политику Алексею Навальному, согласно которому он должен бизнесмену полмиллиона рублей, уведомляет пресс-служба компании "Конкорд".

Оппозиционера также обязали удалить твиты, оскорбившие Пригожина, и опровергнуть информацию, содержащуюся в одном из выпусков "Навальный LIVE".

Иск был подан предпринимателем в сентябре 2020 года. Он хотел взыскать с политика 5 млн рублей за задетые честь и достоинство.

Речь идёт о записи Навального в Twitter, сделанной после того, как Пригожин перевёл ему 1 млн рублей на оплату штрафов ФБК*. Команда политика в итоге вернула деньги бизнесмену.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов на территории России