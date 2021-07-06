Соратники Пивоварова опасаются его недопуска до выборов из-за "бюрократических уловок"

Администрация СИЗО-1 города Краснодар затягивает с выдачей копий паспорта бывшего лидера "Открытой России" Андрея Пивоварова, которые необходимы его команде для регистрации своего соратника кандидатом в депутаты Госдумы, сообщила экс-координатор "Открытки" Татьяна Усманова.

"Начальник СИЗО-1 Краснодара аргументировал отказ тем, что для получения копии паспорта необходимы письменные заявления как адвоката, так и самого Андрея, на что они предоставят ответ в течение 30 суток. Столько времени у нас нет. Документы для выдвижения нужны уже на этой неделе. Мы считаем прямым политическим давлением то, что сейчас происходит. Заявление администрации СИЗО о том, что они не дадут нам документы в течение 30 дней - это бюрократическая уловка, необходимая для того, чтобы не допустить Андрея на выборы", - заявила Усманова.

Ранее партия "Яблоко" включила Пивоварова в территориальную группу своих думских кандидатов от Краснодара. Его выдвинули под третьим номеров. Соратники арестованного оппозиционера сообщили ЗАКС.Ру, что будут использовать эту возможность как трибуну.

Пивоваров арестован по статье об осуществлении деятельности нежелательной организации, которой следователи считают "Открытую Россию". Поводом для возбуждения дела стал репост на странице оппозиционера в Facebook об успехах электорального проекта "Объединенные демократы", аффилированного с "Открыткой". Ранее Пивоваров дважды привлекался по административным статьям о нежелательной организации, что дало возможность для уголовного преследования. В окружении политика считают, что дело в отношении него связано с планами идти на думские выборы.