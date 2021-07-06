Фатьянова подала документы на выборы в ЗакС

Экс-глава петербургского штаба Навального* Ирина Фатьянова 6 июля подала документы в ТИК №18 для участия в выборах в Законодательное собрание, сообщил корреспондент ЗАКС.Ру.

- Сотрудники избирательной комиссии были очень вежливые: озвучили все мои права, приняли все документы, — рассказала потенциальная кандидатка.

Фатьянова будет выдвигаться в Заксобрание по 3-му избирательному округу, в который входит Петроградский район и часть Приморского. Документы на участие в выборах по этому округу уже подала Марина Лыбанева, дочь председателя ЗакСа Вячеслава Макарова, который представляет 3-й округ в городском парламенте с 2007 года.

Чтобы попасть в бюллетень, Фатьяновой необходимо собрать 4 тысячи подписей. Напомним, "Яблоко" не стало включать активистку в свои списки, несмотря на рекомендации федерального бюро.

*Штабы Навального признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена

Константин Леньков