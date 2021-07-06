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КГИОП судится с "Почтой России" из-за пакгауза Варшавского вокзала

фото ЗакС политика КГИОП судится с "Почтой России" из-за пакгауза Варшавского вокзала

Чиновники из КГИОП подали в суд на "Почту России" из-за не устроившего их качества содержания регионального памятника - южного пакгауза бывшего Варшавского вокзала. 

Весенняя инспекция дала понять, что за пожарной безопасностью на объекте не следят, здание разрушается и посторонние могут беспрепятственно в него проникать. Кроме того, арендатор в лице "Почты России" так и не разработал проектную документацию по сохранению пакгауза, которую профильный комитет рассчитывал получить до конца 2019 года.

Дело возбудили по статье 7.13 КоАП. В иске чиновники требуют от арендатора в течение года законсервировать старинное здание, а в течение двух лет - составить и согласовать с ними план реставрации.  

"В случае неисполнения решения суда в установленный срок КГИОП просит установить неустойку в размере 100 000 руб., а случае дальнейшего неисполнения – по 200 000 руб. ежемесячно", - говорится в сообщении на сайте комитета.

фото: kgiop.gov.spb.ru

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