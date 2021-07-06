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КСП проверяет Межрайонную библиотечную систему имени Лермонтова

фото ЗакС политика КСП проверяет Межрайонную библиотечную систему имени Лермонтова

Контрольно-счетная палата Петербурга приступила к двухмесячной проверке работы ГБУ "Межрайонная централизованная библиотечная система имени М. Ю. Лермонтова". Процессом руководит аудитор Егор Бушев. Помимо самого учреждения, по результатам проверки будет дана оценка деятельности комитета по культуре, который выделяет деньги на его работу. Контрольное ведомство интересует период с 2019 по 2021 годы включительно.

В сообщении от КСП указывается, что в состав организации входят 14 библиотек в исторической части города, а в ее штате числится свыше 220 человек. Помимо исполнения своей прямой функции библиотеки также регулярно служат площадкой для лекций, мастер-классов и иных встреч с общественностью. В год начала пандемии коронавируса (2020-й) бюджет учреждения вырос с 208 до 213 млн рублей.

"Субсидия на иные цели в 2019 году составила 200 тысяч рублей, в 2020 году – 17,3 миллионов рублей", - сообщает также КСП.

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