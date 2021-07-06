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ТАСС: Рядом с посёлком Палана найдены обломки пропавшего на Камчатке самолёта Ан-26

фото ЗакС политика ТАСС: Рядом с посёлком Палана найдены обломки пропавшего на Камчатке самолёта Ан-26

В непосредственной близости к посёлку Палана на Камчатке спасатели обнаружили части пассажирского самолёта Ан-26, летевшего из Петропавловска-Камчатского, передаёт ТАСС. Обозначенные сведения также подтвердил руководитель авиакомпании "Камчатское авиапредприятие".

По предварительной информации, борт врезался в скалу, заходя на посадку в условиях плохой видимости.

В салоне Ан-26 находились 22 пассажира, в том числе двое детей и шестеро членов экипажа.

"Интерфакс" сообщал, на данном рейсе летели местные чиновники: в их числе упоминается глава администрации округа "Поселок Палана" Ольга Мохирева. В связи с исчезновением воздушного судна СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). 

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