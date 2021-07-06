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Петербург претендует на включение в "Сеть креативных городов ЮНЕСКО"

фото ЗакС политика Петербург претендует на включение в "Сеть креативных городов ЮНЕСКО"

Петербургский комитет по развитию туризма подал заявку на включение города в "Сеть креативных городов ЮНЕСКО". Чиновники выдвинули мегаполис по направлению "гастрономия", передает ТАСС.

"Всемирная туристская организация ООН отмечает, что до 30% мотивации выбора направления путешествия связано с тем, что нового там можно попробовать из еды, продегустировать. В этой части кухня Петербурга, сочетающая в себе современные гастрономические тенденции и многонациональные традиции города, - очень перспективна", - считает глава комитета Сергей Корнеев.

В числе заслуг Петербурга перед гастрономической отраслью чиновник выделил регулярно проводимые на его территории тематические фестивали и попадание городских заведений в мировые рейтинги. Корнеев также считает, что петербургскую кухню выгодно отличает открытость к экспериментам.

Проект "Сеть креативных городов ЮНЕСКО", учрежденный подведомственной ООН организацией, призван способствовать взаимодействию между городами, которые признаны креативными. В проекте задействованы более 200 городов, распределенные по семи категориям, включая гастрономическую. Пока Россия в нем представлена Ульяновском, Казанью и Каргополем.

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