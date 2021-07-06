           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:47

Амосов подал документы для участия в выборах в ЗакС

фото ЗакС политика Амосов подал документы для участия в выборах в ЗакС

Петербургский депутат Михаил Амосов сообщил о том, что подал документы для регистрации себя как кандидата в депутаты очередного созыва Заксобрания. На этот раз как кандидат-одномандатник по округу №6 он собирается баллотироваться от "Справедливой России - За правду".

Депутатом VI созыва политик стал, избравшись от партии "Яблоко", с которой со временем у него испортились отношения и из которой он вышел. В 2018 году Амосов возглавил созданное им "Движение демократического обновления".

Отметим, что Михаил Амосов - один из старейших депутатов города по времени пребывания в главном законодательном органе: он избирался еще в Ленсовет. В преддверии предстоящих в сентябре 2021 года очередных выборов петербургское отделение Партии роста проявило с ним солидарность, решив не выставлять по округу Амосова своего кандидата.

фото: Тележка Амосова / Telegram

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Рейтинг персон в этом материале
Упоминаемые персоны
Амосов Михаил Иванович 

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости6 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru