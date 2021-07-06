Амосов подал документы для участия в выборах в ЗакС

Петербургский депутат Михаил Амосов сообщил о том, что подал документы для регистрации себя как кандидата в депутаты очередного созыва Заксобрания. На этот раз как кандидат-одномандатник по округу №6 он собирается баллотироваться от "Справедливой России - За правду".

Депутатом VI созыва политик стал, избравшись от партии "Яблоко", с которой со временем у него испортились отношения и из которой он вышел. В 2018 году Амосов возглавил созданное им "Движение демократического обновления".

Отметим, что Михаил Амосов - один из старейших депутатов города по времени пребывания в главном законодательном органе: он избирался еще в Ленсовет. В преддверии предстоящих в сентябре 2021 года очередных выборов петербургское отделение Партии роста проявило с ним солидарность, решив не выставлять по округу Амосова своего кандидата.

фото: Тележка Амосова / Telegram