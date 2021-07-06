Дипломы тоже нежелательны

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Выпускники факультета свободных искусств и наук СПбГУ 2021 года остались без дипломов американского Бард-колледжа*. Многолетнюю программу сотрудничества прервали в июне после признания "Барда" нежелательной организацией в РФ.

3 июля на факультете свободных искусств и наук СПбГУ состоялась церемония вручения дипломов выпускникам. В присутствии декана факультета, председателя Счётной палаты РФ Алексея Кудрина экс-студенты получали лишь один документ – об окончании СПбГУ. Выпускникам прошлых лет выдавали также диплом американского Бард-колледжа – 21 июня 2021 года Генпрокуратура признала его нежелательной организацией в РФ. До 2019 года на церемонии вручения дипломов, помимо Кудрина, традиционно приезжал президент "Барда" Леон Ботстайн (в прошлом году очное мероприятие отменили из-за коронавируса).

О том, что дипломы Бард-колледжа нынешние выпускники получить не смогли, корреспонденту ЗАКС.ру подтвердили несколько студентов факультета и один сотрудник. Все они отмечают, что такое решение СПбГУ напрямую связано с недавним внесением американского учебного заведения в реестр нежелательных организаций. 24 июня в пресс-службе СПбГУ сообщали, что заместитель ректора по международной деятельности университета Сергей Андрюшин отправил в Бард-колледж письмо о прекращении сотрудничества и расторжении всех соглашений.

В конце июня пресс-служба СПбГУ уверила ЗАКС.ру, что "все договоры и соглашения, заключавшиеся руководством университета в период с 1997 года по 2005 год, были юридически несостоятельными и содержали многочисленные нарушения законодательства". Соглашение, имеющее юридическую силу, по мнению руководства университета, появилось лишь в 2011 году. В СПбГУ также считают, что программы двойных дипломов (СПбГУ и Барда) формально не существовало, во всяком случае, "сведений о создании и реализации такой программы в университете нет". Об этом говорится в материалах ректорского совещания от 28 июня.

"Поступая на факультет, лучшие выпускники российских школ рассчитывали на то, что смогут по окончании обучения получить два диплома. Это не означало, что они хотят обязательно уехать навсегда из России, многие планировали вернуться. То, что студенты теперь оказываются как будто наказанными неизвестно за что, ничего, кроме досады за родное государство, вызвать у них не может", – сказал ЗАКС.ру близкий к факультету собеседник. Большинство опрошенных корреспондентом ЗАКС.ру студентов и выпускников факультета отказались от комментариев, ссылаясь на просьбы не общаться со СМИ со стороны руководства университета.

"Официально обучение заканчивается тогда, когда подписывается протокол государственной аттестационной комиссии о сдаче всех государственных экзаменов. Затем выпускается приказ о выдаче дипломов и отчислении в связи с окончанием образовательной программы. Если на момент признания Бард-колледжа нежелательной организацией приказ об отчислении ещё не выпустили – по-видимому, это так – то действия университета соответствуют российскому закону", – сказал ЗАКС.ру старший юрист "Команды 29" Максим Оленичев.

Он уточнил, что студенты могут попытаться получить диплом через российские суды в случае, если на момент признания американского колледжа нежелательной организацией они уже успели сдать все экзамены. Пресс-служба СПбГУ на момент публикации материала не предоставила ответ на запрос ЗАКС.Ру о дипломах.

Напомним, обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить Бард-колледж на сотрудничество с нежелательными организациями, направил Координационный совет НКО России. "Бард" заподозрили в связях с "Фондом Сороса"**. В своём решении от 21 июня 2021 года Генпрокуратура указала, что Бард-колледж "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России". Бард-колледж стал первым учебным заведением в списке нежелательных организаций.

* НПО "Бард-колледж" признан нежелательной организацией в России

** Фонд Сороса ("Открытое общество" ("Open Society") и "Открытое общество фонд содействия" ("OSI Assistant") признаны нежелательными организациями в России

Анастасия Штейнерт