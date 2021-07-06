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Новости 14:33

Памфилова пригрозила Петербургу "кардинальными мерами" за нарушения на выборах

фото ЗакС политика Памфилова пригрозила Петербургу "кардинальными мерами" за нарушения на выборах

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила о готовности принять особые меры в случае новых нарушений во время сентябрьских выборов в Петербурге. Об этом Памфилова рассказала 6 июля на форуме молодых политологов "Дигория", передает ТАСС

"Глава города взял на себя ответственность за те выборы, которые будут проходить. Может быть, он прав, вдруг там замечательно пройдет, мы тогда извинимся, скажем, что у вас все замечательно. <…> Если будет по-иному, будут серьезные, кардинальные меры", — заявила Памфиловой. 

Памфилова отметила, что на выборах в Петербурге не в первый раз наблюдаются "системные проблемы". По ее мнению, недавняя смена председателя городской избирательной комиссии не сможет загладить тот "апофеоз скандала, криминала, коррупционных связей", возникший на муниципальных выборах в 2019 году. 

Ранее председательница Центризбиркома раскритиковала работу Санкт-Петербургской избирательной комиссии отметив, что у нее отсутствует "понимание и взаимодействие" с городскими властями. Нынешняя глава Горизбиркома Наталья Чечина, как и ее предшественник Виктор Миненко, не вызывает доверия у ЦИК, заявила Памфилова 16 июня на встрече с политологами и экспертами. 

 

 

Константин Леньков

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