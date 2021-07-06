           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:47

В рамках уголовного дела Израйлита в суде допросят главу "Транснефти" Токарева

фото ЗакС политика В рамках уголовного дела Израйлита в суде допросят главу "Транснефти" Токарева

Смольнинский райсуд Петербурга решил допросить президента ПАО "Транснефть" Николая Токарева в рамках рассмотрения дела предпринимателя Валерия Израйлита, сообщает объединённая пресс-служба судов города.

Бизнесмен, напомним, пребывает под домашним арестом с марта 2020 года.

Израйлита обвиняют в поставке некачественных труб для строительства порта в Ленобласти, а также в незаконном выводе средств за границу.

Поводом для возбуждения дела стала декларация об амнистии капитала, которую ФСБ изъяла из центрального аппарата ФНС в 2019 году. В ней Израйлит задекларировал контролируемые им иностранные компании, квартиру в Лондоне, акции и банковские счета.

В то же время начиная с 2015 года действует закон об амнистии капитала, по которому бизнесмены при добровольной декларации зарубежного капитала освобождаются от ответственности по ряду статей УК. В том числе – по статьям об уклонении от репатриации денежных средств, о неуплате таможенных платежей, налогов и сборов, о неисполнении обязанностей налогового агента, о сокрытии денежных средств и имущества организации.

 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости6 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru