В рамках уголовного дела Израйлита в суде допросят главу "Транснефти" Токарева

Смольнинский райсуд Петербурга решил допросить президента ПАО "Транснефть" Николая Токарева в рамках рассмотрения дела предпринимателя Валерия Израйлита, сообщает объединённая пресс-служба судов города.

Бизнесмен, напомним, пребывает под домашним арестом с марта 2020 года.

Израйлита обвиняют в поставке некачественных труб для строительства порта в Ленобласти, а также в незаконном выводе средств за границу.

Поводом для возбуждения дела стала декларация об амнистии капитала, которую ФСБ изъяла из центрального аппарата ФНС в 2019 году. В ней Израйлит задекларировал контролируемые им иностранные компании, квартиру в Лондоне, акции и банковские счета.

В то же время начиная с 2015 года действует закон об амнистии капитала, по которому бизнесмены при добровольной декларации зарубежного капитала освобождаются от ответственности по ряду статей УК. В том числе – по статьям об уклонении от репатриации денежных средств, о неуплате таможенных платежей, налогов и сборов, о неисполнении обязанностей налогового агента, о сокрытии денежных средств и имущества организации.