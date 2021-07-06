Путин и и.о. премьера Армении Никол Пашинян встретятся в Москве 7 июля

Российский глава Владимир Путин примет в Москве исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна уже завтра, 7 июля.

"Пашинян и Путин обсудят вопросы, связанные с армяно-российской стратегической повесткой. Стороны также обсудят вопросы, связанные с реализацией трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, оказанием гуманитарной помощи населению Нагорного Карабаха, пострадавшего в результате боевых действий, а также восстановлением экономических и транспортных связей в регионе", - уточнили в пресс-службе кабинета министров Армении.

В мае Путин и Пашинян обсуждали ситуацию на границе Армении и Азербайджана. В ходе дискуссии президент РФ заявил о заинтересованности контактов с обеими сторонами конфликта. Армянский коллега главы государства в ответ поблагодарил его за конструктивные идеи и заинтересованности в мирном диалоге.