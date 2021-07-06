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Новости 16:41

В Кремле скептически смотрят на возможное закрытие региональных границ из-за пандемии

фото ЗакС политика В Кремле скептически смотрят на возможное закрытие региональных границ из-за пандемии

Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков дал понять журналистам, что руководство РФ не слишком приветствует противоэпидемическую меру в виде временного закрытия границ между регионами: "нельзя сказать, что это те меры, которые поддерживались бы". При этом, по его оценке, на местах существуют основания для ужесточения санитарно-эпидемиологических правил. 

"В ряде регионов с учетом развития эпидемиологической ситуации, действительно, нужны достаточно оперативные, временами жесткие меры", - приводит его слова "Интерфакс".

Так или иначе, подчеркнул чиновник, ответственность за ситуацию с коронавирусом лежит прежде всего на главах регионов.

Отметим, что на сегодняшний день ни один субъект Федерации не утверждал решений о закрытии границ с другими российскими территориями. Тем временем, в России раз за разом обновляется суточный антирекорд по смертности от коронавирусной инфекции. За последние сутки, по официальным данным, скончалось 737 россиян.

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