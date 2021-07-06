Волкова оштрафовали из-за февральской акции с фонариками

Ближайший соратник осужденного оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков рассказал в своем Telegram-канале о том, что российские правоохранительные органы возбудили против него административное дело. Оно связано с экспериментальной акцией 14 февраля, в ходе которой россиянам предлагалось погулять по своим дворам с зажженными фонариками телефонов в поддержку политзаключенных. Более того, если верить посту Волкова, по делу уже вынесено судебное решение.

"Меня оштрафовали по ст. 20.2 КоАП на 25 тысяч рублей. За... акцию "Любовь сильнее страха" 14 февраля. Ту самую, с фонариками! И не просто так, а по доносу генерального директора (!) пригожинского РИА ФАН Зубарева", - пишет политик.

Особенностью акции 14 февраля стало то, что по всей стране на ней имело место незначительное количество задержаний, хотя официальные лица всячески запугивали общественность и отговаривали молодежь от участия в оригинальном флешмобе.

Напомним также, что в 2021 году, после крупных январских несанкционированных демонстраций по всей стране, Волкова, ранее эмигрировавшего в Прибалтику, объявили в международный розыск. По версии СК, он вовлекал несовершеннолетних в протестные акции.

фото: Леонид Волков / YouTube