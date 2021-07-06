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Выборы 2021

Муниципал 17:46

На довыборы в МО "Ланское" заявились первые кандидаты

фото ЗакС политика На довыборы в МО "Ланское" заявились первые кандидаты

Информация о двух первых потенциальных участниках выборов в МО "Ланское" (бывшая "Черная речка") появилась на сайте Горизбиркома 6 июля. 

Сначала документы о намерении участвовать в выборах принес активист Илья Мохов, которого выдвинула партия "Справедливая Россия - За правду". Затем - самовыдвиженец Сергей Титаренко, параллельно заявившийся на выборы в ЗакС по округу № 3. 

Мохов известен своими акциями по привлечению внимания к проблемам муниципалитета. В частности, в середине ноября 2018 года он выпустил в холле Мариинского дворца крыс, а через пару недель вывесил у входа в муниципалитет ведро с надписью "крысиный помет". 

Результаты муниципальных выборов по одному из округов "Ланского" отменили по решению суда. Основанием для этого стал недопуск другого активиста и кандидата от "Справедливой России" Павла Чупрунова. Включить его кандидатуру в бюллетень для голосования распорядился Приморский районный суд, однако местный избирком проигнорировал это требование. 

После частичной отмены результатов голосования мандатов лишились пять мундепов "Единой России", в том числе родной брат спикера Заксобрания Петербурга Вячеслава Макарова Василий. МО "Ланское" - часть избирательной территории и флагманский муниципалитет Вячеслава Макарова.

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Макаров Василий Серафимович 
Макаров Вячеслав Серафимович 

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