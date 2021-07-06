На довыборы в МО "Ланское" заявились первые кандидаты

Информация о двух первых потенциальных участниках выборов в МО "Ланское" (бывшая "Черная речка") появилась на сайте Горизбиркома 6 июля.

Сначала документы о намерении участвовать в выборах принес активист Илья Мохов, которого выдвинула партия "Справедливая Россия - За правду". Затем - самовыдвиженец Сергей Титаренко, параллельно заявившийся на выборы в ЗакС по округу № 3.

Мохов известен своими акциями по привлечению внимания к проблемам муниципалитета. В частности, в середине ноября 2018 года он выпустил в холле Мариинского дворца крыс, а через пару недель вывесил у входа в муниципалитет ведро с надписью "крысиный помет".

Результаты муниципальных выборов по одному из округов "Ланского" отменили по решению суда. Основанием для этого стал недопуск другого активиста и кандидата от "Справедливой России" Павла Чупрунова. Включить его кандидатуру в бюллетень для голосования распорядился Приморский районный суд, однако местный избирком проигнорировал это требование.

После частичной отмены результатов голосования мандатов лишились пять мундепов "Единой России", в том числе родной брат спикера Заксобрания Петербурга Вячеслава Макарова Василий. МО "Ланское" - часть избирательной территории и флагманский муниципалитет Вячеслава Макарова.