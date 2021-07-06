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Новости 18:10

Калининградский губернатор возглавил список ЕдРа в областную думу

фото ЗакС политика Калининградский губернатор возглавил список ЕдРа в областную думу

34-летний губернатор Калининградской области Антон Алиханов стал первым номером в списке "Единой России" на предстоящих выборах в региональный парламент, которые, как и выборы в Госдуму, пройдут в три дня. Об этом сообщила пресс-служба местной ячейки единороссов.

В областной думе разыгрывается 40 мест, половина из них достанется кандидатам по одномандатным округам.

Отметим, что на июньском съезде ЕР многие губернаторы оказались в региональных списках, выдвинутых на выборы в Госдуму. Петербургский список ЕдРа на выборах в Госдуму возглавил многолетний директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

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