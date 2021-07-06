Жители ЖК "Московский квартал" хотят голодать из-за отказа КГА закрыть двор для прохожих

Собственники квартир в жилом комплексе бизнес-класса "Московский квартал" у метро "Электросила" готовы объявить голодовку из-за постоянных отказов комитета по градостроительству и архитектуре согласовать установку ограждений. Активные жители на протяжении двух лет пытаются закрыть двор их дома от посторонних, сообщила ЗАКС.Ру представительница инициативной группы Виктория Филатова.

Жильцы жалуются, что внутридворовая территория дома на улице Варшавской в последние годы стала пропускать через себя "толпы людей". По словам представителя жителей, из-за этого в районе выросла преступность: увеличилось количество угонов автомобилей и число квартирных краж. Жители опасаются за безопасность своих детей и даже наняли частное охранное предприятие, которое следит за порядком на территории комплекса.

- Специально была нанята охрана в 2019 году, чтобы наш дом не превратили в разруху. Эти разрисованные фасады. Люди не могли выходить из квартиры - у них валялись на этажах непонятные субъекты непонятно в каком состоянии. Переломанные замки в дверях - наркоманы искали в наших парадных закладки, - рассказывает жительница.

Владельцы квартир видят единственный способ решить проблему - закрыть вход для посторонних. Но КГА отказывается согласовывать проект, ссылаясь на нарушения. Последний отказ комитет направил 25 июня 2021 года. Это уже шестое заключение о несогласовании элементов благоустройства. Основные претензии - нарушение правил благоустройства территории Петербурга, а также ограничение доступа к коммерческим помещениям, расположенным на первом этаже. В комитете считают, что закрытие двора для посторонних затронет права собственников коммерческих помещений. КГА также предлагала свои способы установки ограждений, но ни один из них не удовлетворил жильцов.

- Предложенные варианты не решают проблемы сохранения благоустройства. Все газоны уничтожены. У нас было 2 месяца, чтобы это попробовать и мы это прошли ещё в 2020 году. Чтобы реализовать, что предлагает КГА, надо юридически все пройти заново. Это еще 2 года. Нам надоело ждать. Решение собственники принимали. Решили полное закрытие. И это решение суда. Григорьев и Моор (председатель КГА и его заместитель - ЗАКС.Ру) перегибают палку в рекомендациях, - считает Филатова.

Проект закрытия двора был утвержден собранием собственников еще в 2018 году, но владельцам коммерческой недвижимости удалось оспорить решение собрания собственников в Выборгском районном суде. После нескольких апелляций Третий кассационный суд оставил решение об ограничении придомовой территории законным.

Филатова утверждает, что жильцы с каждым новым проектом устраняли якобы выявленные нарушения, но комитет вновь отказывал, ссылаясь на различные ошибки в документах. Она рассказывает, что жители готовы пойти на самые крайние меры, чтобы добиться ограничение прохода.

- Голодовка - легко! Люди ждут только сигнал. Если потребуется заявить, что мы начинаем голодовку - мы это сделаем, я вам клянусь. Если мы готовы пойти пикетировать Московский проспект, хотя это нарушение закона, мы и это будем готовы сделать. Мы устали от того, что происходит в нашем дворе, - сообщила активистка.

Константин Леньков, фото: mk62.ru