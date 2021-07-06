ФСБ задержала консула Эстонии в Петербурге

В Петербурге управление ФСБ отчиталось о задержании консула Эстонии Марта Лятте: сообщается, что его взяли с поличным в ходе получения "закрытых" сведений от гражданина РФ, информирует РИА "Новости".

"Служба квалифицирует действия консула как несовместимые с дипломатическим статусом работника и явно враждебные, к нему применят меры согласно международному праву", - указывается с послании агентства.

Уточняется, что к дипломату будут применены меры, соответствующие международному законодательству.

Подробности задержания и суть претензий правоохраниетелей не указаны.