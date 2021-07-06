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Ройзман об отказе "Яблока" выдвинуть Резника: Ситуация выглядит некрасиво

фото ЗакС политика Ройзман об отказе "Яблока" выдвинуть Резника: Ситуация выглядит некрасиво

Екатеринбургский политик Евгений Ройзман прокомментировал решения, принятые на предвыборном съезде партии "Яблоко", который прошел в минувшие выходные. В частности, он упомянул о судьбе петербургского депутата Максима Резника, находящегося под домашним арестом, который рассчитывал на поддержку бывших однопартийцев и которого те выдвигать в Заксобрание отказались. По мнению Ройзмана, решения такого рода принимаются после консультаций с Кремлем, и было бы правильнее этого не скрывать.

"Это не кандидаты "Яблока", это все кандидаты всех партий согласовываются в администрации президента. Вот мне не обязательно знать каждый факт, я знаю принципы. Плюс постоянные подтверждения тому имеют место. И поэтому, конечно, ситуация выглядит некрасиво. <...> Тем, кому отказали, они их на старте не могли выдвинуть вообще", - заявил оппозиционер в авторской радиопрограмме.

По его словам, в партии несомненно имеются порядочные люди, но для Ройзмана лично "в целом эта история давно закончилась". Отметим, что сам Ройзман на этот раз отказался от выдвижения в Госдуму, сочтя неправильным введение своих потенциальных избирателей в заблуждение, поскольку он уверен в неготовности ЦИК его регистрировать под тем или иным предлогом.

Максима Резника преследуют по делу о наркотиках, которые он якобы пытался приобрести для личного пользования. Резник рассказывал, что перед следственными действиями на него давили неизвестные, добиваясь от него публичного осуждения митингов в поддержку Алексея Навального. Петербуржец на это не пошел.

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Резник Максим Львович

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