В преддверии выборов РЖД интересуется партийными предпочтениями своих сотрудников

Руководство РЖД разослало своим сотрудникам анкеты, в которых в преддверии осенних выборов в Госдуму попросило рассказать о своих партийных предпочтениях: соответствующий опросник предоставил журналистам "МБХ медиа" сотрудник компании, пожелавший остаться инкогнито.

В анкете присутствуют два вопроса: "Собираетесь ли вы участвовать в выборах депутатов Государственной Думы, которые состоятся в сентябре этого года?" и "Если бы выборы депутатов Государственной Думы состоялись в ближайшее воскресенье, то за какую из политических партий вы бы, скорее всего, проголосовали?".

Для ответа на второй вопрос предоставляется выбор: либо "Единая Россия", либо КПРФ, либо ЛДПР, либо "Справедливая Россия — За правду". Дополнительно присутствуют пункты "Другая партия" и "Пока не решил".

"Данная рассылка была осуществлена для всех сотрудников полигона Московской железной дороги, а возможно и всей РЖД. Анкета является якобы анонимной", - поделился собеседник издания.

Впрочем, добавил источник "МБХ медиа", анонимность лишь номинальна, так как в отделе кадров его попросили указать свою фамилию с обратной стороны бланка.

"Как показывает практика, для сотрудников, идущих поперек негласных поручений, так или иначе связанных с политикой, на работе создаются некомфортный условия труда, сотрудники реже получают премии и периодически вызываются на разъяснительные беседы", - резюмировал работник РЖД, уточнив, что анкетирование является де факто обязательной процедурой.