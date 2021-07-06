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Выборы 2021

Новости 19:32

"Наша страна напоминает Германию 1933 года": На выборы в ЗакС заявился оппонент депутата Назаровой

фото ЗакС политика "Наша страна напоминает Германию 1933 года": На выборы в ЗакС заявился оппонент депутата Назаровой

Первый кандидат-самовыдвиженец подал документы по одномандатному округу № 14 (Калининский район) Заксобрания Петербурга. На сайте Горизбиркома 6 июля появилась информация о 34-летнем инженере филиала РЖД Олеге Кирикове.

В своих социальных сетях он критикует "Единую Россию" и выступает за минимальный размер оплаты труда в размере 35 тысяч рублей.

"Наша страна напоминает Германию 1933 года. Нам досталось действительно темное время. Что же делать? Бороться!

Бороться за действительно действующие профсоюзы, бороться с посадками независимых журналистов, бороться за наше право высказывать свою позицию", - говорится в программе потенциального кандидата, опубликованной на его сайте.

Кириков сообщил ЗАКС.Ру, что увлекся политикой в 2019 году, когда в Москве проходили протесты из-за недопуска до выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов. Позже он узнал про "пензенское дело", дело "Нового величия", госпитализацию Алексея Навального, преследование редакторов DOXA и возмущение выросло "как снежный ком", поделился самовыдвиженец.

- С апреля я работаю на округе, общаюсь с людьми, ищу наблюдателей и люди охотно соглашаются идти наблюдать, - рассказал Кириков. 

По словам вероятного кандидата, он вел переговоры с партией "Яблоко", однако они не увенчались успехом. Из своих будущих соперников по выборам он знает представительницу "Справедливой России - За правду" Елену Беляеву и действующего депутата-единоросса Галину Назарову, которую назвал "кнопкодавом". 

Подробнее о кандидатах по 14-му и другим округам Петербурга можно узнать на карте ЗАКС.Ру "Выборы-2021".

Фото: vk.com/ Олег Кириков

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