СК недоволен тем, как чиновники Красносельского района организовали отдых детей-инвалидов

Управление Следственного комитета по Петербургу отчиталось о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ (Халатность) из-за ненадлежащего отдыха детей-инвалидов в черноморском пансионате "Полярные зори", сообщает пресс-служба СК.

В ответственности следователи намерены привлечь чиновников из администрации Красносельского района. Как полагают в ведомстве, они заключили с одной из петербургских фирм контракт на услуги по организации детского отдыха на одном из курортов Черного или Азовского морей.

"1 июля 2021 года неустановленные сотрудники администрации района выдали детям-инвалидам и сопровождающим их лицам 51 путевку в пансионат "Полярные зори". В результате [они] заселились пансионат, условия проживания в котором не соответствуют требованиям пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов вышеуказанных граждан", - уточнили фабулу производства в СК.

Указывается, что следователи проводят обыски в рамках данного уголовного дела, изымая представляющую для них интерес документацию. Причастные к инциденту лица также проходят процедуру допроса.

Также организована проверка пансионата "Полярные зори".