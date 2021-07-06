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Царскосельский железнодорожный мост планируют признать объектом культурного наследия

фото ЗакС политика Царскосельский железнодорожный мост планируют признать объектом культурного наследия

На сайте Смольного, в разделе антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, опубликовали текст распоряжения КГИОП о включении Царскосельского железнодорожного моста в реестр объектов культурного наследия.

После возможного подписания документа на территории железнодорожного моста через Обводный канал будет запрещено возведение объектов капитального строительства, а также проведение земляных и других работ, не связанных с сохранением объекта культурного наследия. 

Решение о включении моста в перечень вновь выявленных объектов культурного наследия было принято КГИОП еще в мае 2018 года.

Царскосельский железнодорожный мост был открыт 1837 году. Он стал первой подобной конструкцией в России. Изначально мост сделали из дерева, но позже, в 1900 году его закрыли на реконструкцию, придав нынешний вид.

Констнатин Леньков

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