Царскосельский железнодорожный мост планируют признать объектом культурного наследия

На сайте Смольного, в разделе антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, опубликовали текст распоряжения КГИОП о включении Царскосельского железнодорожного моста в реестр объектов культурного наследия.

После возможного подписания документа на территории железнодорожного моста через Обводный канал будет запрещено возведение объектов капитального строительства, а также проведение земляных и других работ, не связанных с сохранением объекта культурного наследия.

Решение о включении моста в перечень вновь выявленных объектов культурного наследия было принято КГИОП еще в мае 2018 года.

Царскосельский железнодорожный мост был открыт 1837 году. Он стал первой подобной конструкцией в России. Изначально мост сделали из дерева, но позже, в 1900 году его закрыли на реконструкцию, придав нынешний вид.

Констнатин Леньков