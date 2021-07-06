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Новости 6 июля, 20:57

На фоне жары петербуржцы просят коммунальщиков чаще поливать газоны и прогонять мангальщиков

фото ЗакС политика На фоне жары петербуржцы просят коммунальщиков чаще поливать газоны и прогонять мангальщиков

Ввиду пришедшей в Северную столицу жары горожане начали чаще обращаться к местным властям с просьбами внимательнее следить за состоянием газонов и деревьев. Другие озабочены парковыми шашлычниками, хаотично разбросанными по зонам зеленых насаждений, делится "Петербургский дневник".

Отсутствие дождей побудило горожан пойти на более "тесный" контакт с Центром управления регионом. В частности, жительница Центрального района отправила на пульт службы обращение с призывом "оросить" иссушенные растения возле Анненкирхе и на Фурштатской улице: её просьбе вняли в ЖКС № 1, сотрудники которого полили нуждающиеся во влаге насаждения.

Ещё один житель города на Неве пожаловался в комитет по благоустройству на поваленный кустарник во дворе дома 8 по 17-й линии Васильевского острова. Проблему чиновники решили в обещанный срок - до 4 июля.

Кроме того, обитателей Выборгского района беспокоят разводимые в Удельном парке "шашлычные" костры: теперь территорию обходят специальные патрули.

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