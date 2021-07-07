           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 9:24

В Тюмени захватили отделение Сбербанка

фото ЗакС политика В Тюмени захватили отделение Сбербанка

В Тюмени захватили отделение Сбербанка на Червишевском тракте, несколько человек оказались в заложниках, передает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы.

ТАСС со ссылкой на источник пишет, что напавший один. По данным агентства, он требует выдать ему деньги наличными. "Коммерсантъ" уточняет, что речь идет о сумме в 15 млн рублей, и мужчина угрожает взорвать самодельное взрывное устройство.

Офис оцепили прибывшие сотрудники полиции и Росгвардии, следует из видео, опубликованного очевидцем в группе "ЧС Тюмень". Движение транспорта в районе места событий перекрыто. 

К месту происшествия прибыл мэр Томска Руслан Кухарук, передает 72.ru. Росгвардия и Сбербанк пока не комментируют случившееся.

Обновлено 9:40 Управление МВД по Тюмени подтвердило захват заложников в Сбербанке. По данным ведомства, в отделении вместе с напавшим находятся двое сотрудников.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости7 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru