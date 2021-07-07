Мужчина, захвативший заложников в Сбербанке в Тюмени, задержан

Силовики задержали мужчину, который захватил отделение Сбербанка в Тюмени, передает РБК со ссылкой на представителя банка. По его словам, никто не пострадал.

ТАСС со ссылкой на источник пишет, что захватчик состоит на психиатрическом учете. 72.ru сообщает, что силовики начали снимать сигнальные ленты с территории оцепления, движение по Червишевскому тракту восстановлено.

Мужчина захватил отделение Сбербанка в Тюмени утром 7 июля, требуя выдать ему деньги. Вместе с ним в отделении находились два сотрудника банка.