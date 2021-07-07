           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 10:23

Макаров забыл, кто в ЗакСе самый молодой депутат

фото ЗакС политика Макаров забыл, кто в ЗакСе самый молодой депутат

Поздравляя с прошедшим днем рождения единоросса, 35-летнюю Галину Назарову на заседании 7 июля спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров назвал её "самым молодым депутатом". 

Однако моложе Назаровой в депутатской корпусе её однопартийцы Дмитрий Тугов и Денис Четырбок. Самый молодой депутат ЗакСа при этом — член фракции ЛДПР Виктор Сысоев, которому ещё не исполнилось 27 лет. 

— Я уверен, что вы победите на этих выборах, — обратился Макаров к Назаровой, — и все вам должны помогать, потому что вы находка для Законодательного собрания, находка для избирателей. 

Спикер ЗакСа также назвал коллегу мудрым, исключительно добросовестным и порядочным человеком.

Сергей Еремеев

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости7 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru