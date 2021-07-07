Смольному окончательно разрешили увеличивать резервный фонд Петербурга по своему усмотрению

Заксобрание Петербурга на заседании 7 июля приняло в третьем чтении законопроект, который временни снимает ограничения для правительства города на объем резервного фонда региона.

Отменена норма, по которой резервный фонд не может превышать 3% от расходной части бюджета. До начала 2022 года правительство сможет докапитализировать его так, как считает нужным. Необходимость в этом объяснили непредсказуемостью ситуации с коронавирусом. Фонд - основной источник средств на борьбу с пандемией и оказания соцподдержки.

Ранее вице-губернатор Эдуард Батанов, выступая в Мариинском дворце, отметил, что из заложенных в фонд 20,3 млрд рублей в июне оставалось чуть больше 7 млрд.

Сергей Еремеев