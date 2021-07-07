ЗакС принял во втором чтении законопроект о контроле над ГУП

На одном из последних заседаний шестого созыва, 7 июля, Заксобрание Петербурга утвердило во втором чтении законопроект, принятый за основу еще прошлым депутатским корпусом в апреле 2014 года.

Документом, который внес теперь уже бывший губернатор Георгий Полтавченко, предлагается привести в соответствие с федеральным городской закон о государственных унитарных предприятиях. В частности, предлагается исключить пункт, в котором расписаны формы контроля за ГУП.

"Установление форм (мероприятий) осуществления контроля за деятельностью государственных унитарных предприятий и государственных учреждений Санкт-Петербурга уже отнесено к компетенции Правительства Санкт-Петербурга", - говорится в пояснительной записке.

Ранее в ЗакСе говорили, что, принимая этот документ, городской парламент лишая себя возможности контролировать ГУП. Проект закона критиковали даже отдельные единороссы, обещая его доработать.

Сергей Еремеев