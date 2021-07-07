Стоимость выборов в Петербурге выросла на 91,4 млн рублей

Горизбирком дополнительно получит из федерального бюджета 91,4 млн рублей и потратит их на организацию соблюдения санитарно-эпидемиологических норм во время подготовки выборов в Заксобрание и Госдуму, решение об этом было принято на заседании комиссии 7 июля.

— Необходимость внесения изменений возникла в связи с дополнительным выделением Санкт-Петербургской избирательной комиссии средств федерального бюджета в сумме 91 млн на мероприятия по соблюдению санитарно эпидемиологической безопасности при проведении выборов, — заявила зампредседателя ГИК Алла Егорова.

Как рассказала Егорова, дополнительные средства выделят на покупку средств индивидуальной защиты для сотрудников избирательной комиссии. Горизбирком возьмет на себя расходы нижестоящих избирательных комиссий. Общая сумма средств на подготовку к сентябрьским выборам в Петербурге составила 499,7 млн рублей.

Выборы в Госдуму и Заксобрание Петербурга назначены на 19 сентября, их проведут в три дня, с 17 по 19 число.

Константин Леньков