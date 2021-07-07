ЗакС поддержал законопроект об увеличении зеленых зон на Васильевском острове

Законодательное собрание Петербурга на заседании 7 июля приняло за основу проект закона, увеличивающий норматив обеспеченности жителей Василеостровского района зелеными насаждениями с 6 до 10 кв. м. на человека.

Документ внес беспартийный депутат Алексей Ковалев. Он заявил, что Василеостровский сильно отличается от других центральных районов, и норматив в нем должен быть изменен.

Депутат от КПРФ Александр Рассудов поинтересовался, насколько сильно должна увеличиться территория зеленых наслаждений Васильевского острова и откуда планируется взять эти территории. По словам парламентария, у города нет больших площадей в этом районе. Ковалев ответил, что речь идет о сотнях гектаров.

— Частные девелоперы получили на Васильевского острова слишком много. И вы в том числе, — заметил Ковалев, намекая на работу Рассудова в руководстве ГК "Лидер-Групп".

Автор инициативы уточнил, что имеет в виду попытки уничтожения здания медсанчасть на улице Одоевского и деревьев вокруг него. Рассудов заявил, что не имеет к этому проекту никакого отношения и назвал Ковалева "лгуном". Ковалев в ответ усмехнулся.

Депутат-василеостровец из "Единой России" Константин Чебыкин заявил, что он выступает за увеличение "зеленки" на Васильевском острове, но тоже не понимает, откуда взять дополнительные территории под парки. Тем не менее, он попросил своих однопартийцев голосовать "за".

Норматив в 6 кв. м остался актуальным только для Адмиралтейского, Петроградского, Центрального и Колпинского районов города.

Норматив в 12 кв. м установлен в Выборгском, Калининском, Кировском, Красногвардейском, Красносельском, Московском, Невском, Приморском и Фрунзенском районах.

Отметим, Ковалев внес свой законопроект еще в 2018 году. Однако до стадии первого чтения документ дошел только сейчас.

Сергей Еремеев